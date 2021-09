A comissão organizadora da formatura dos alunos do km 59 procurou o casal Dêda e Maria Antônia em busca de patrocínio para realizarem a comemoração de da formatura dos estudantes, pois de acordo com eles, o evento é simbólico para aqueles estudantes e seus familiares.

Diante do contato da comissão, a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda toparam no mesmo momento e se sentiram honrados em poder contribuir com algo de extrema importância, pois para o casal foi muito importante poder proporcionar momentos marcantes como é uma formatura.

A referida comissão afirma que buscou outros apoios para que este sonho fosse realizado, como por exemplo, a prefeitura do Município de Brasileia que foi procurada, em seguida ficaram de retornar mas não retornaram, sem uma posição por parte da gestora Fernanda Hassem, a comissão buscou ajuda em outros ares e conseguiram.

Além da deputada Maria Antônia e do ex-prefeito Dêda, estiveram presentes outras lideranças, como: representantes da educação estadual; secretário municipal de planejamento, Emerson Leão; presidente da Câmara de vereadores de Brasileia, Arlete Amaral; ex-vereador Vagner Galli e outros.

“A comissão organizadora do evento nos procurou, imediatamente nos prontificamos a ajudar na realização da festa, foi algo muito prazerosos para todos nós, sem contar que estava tudo muito lindo a gente pôde perceber o quanto aqueles jovens ficaram felizes e isso não tem preço, é algo que aquece os nosso corações, foi uma diversão maravilhosa estava tudo perfeito”, destacou a parlamentar.

O ex-prefeito Dêda também falou um pouco da alegria de poder contribuir e participar desse momento tão importante para aqueles estudantes: “Pense numa festa maravilhosa!! Foi a nossa, a alegria foi contagiante, brindamos com Champagne, cruzamos nossas taças foi muito bom. Nós estamos honrados de ter feito parte deste momento impar na vida dessas pessoas maravilhosas e esperamos que aconteça mais vezes”, concluiu o ex-prefeito de Rodrigues Alves.

