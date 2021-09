Apostando no desenvolvimento econômico da cidade, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou, nesta segunda-feira (27), a primeira destilaria de óleo de citronela da região Norte. Com o investimento da ordem de R$ 1 milhão, de uma emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales, o município vai gerar emprego e renda diretamente para 28 famílias de produtores rurais que fazem parte da Cooperativa de Produtores de Óleo de Citronela (Coopercitro).

A destilaria foi inaugurada às vésperas do aniversário da cidade de Cruzeiro do Sul, que comemora 117 anos de fundação nesta terça-feira (28). O prefeito Zequinha Lima e a deputada Jéssica Sales fizeram a entrega da indústria com as máquinas e equipamentos necessários para a produção aos integrantes da cooperativa. O evento contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, dos Deputados Estaduais Antonia Sales e Luiz Gonzaga, além dos vereadores Clerton Souza, Zaldo, Gilmar Giles, Márcio, e equipe municipal.

O presidente da Coopercitro, Francisco de Souza, o popular Sansinha, disse que os produtores estavam ansiosos para iniciar as atividades.

“É desenvolvimento para nosso município e para todo estado do Acre. Para se ter uma ideia, é a primeira da região Norte. Estamos há 7 anos nessa expectativa, aguardando essa inauguração. É um sonho nosso que está sendo realizado e que vai melhorar as condições do produtor rural”, comemorou Sansinha.

Desde o início do projeto, os produtores já se preparavam para ter a matéria prima para a produção do óleo. Atualmente já existe um plantio de mais de 30 hectares de citronela no município e a meta é chegar a 100 hectares para manter a indústria. A princípio, serão produzidos, em média, 50 litros de óleo por dia.

“É uma história de várias mãos, desde da época do ex-prefeito Vagner Sales, que assinou o convênio, até o atual prefeito Zequinha Lima que trabalhou a todo vapor e colocou para funcionar. É a realização de um sonho que estamos entregando aos produtores com muito carinho, na certeza que vai se tornar uma alternativa na economia da nossa cidade”, afirmou a deputada federal Jéssica.

O óleo de citronela é usado na produção de cosméticos, produtos de higiene e na indústria farmacêutica, entre outros, além de servir como um inseticida natural. De acordo com o prefeito, o óleo produzido aqui será exportado para os centros industriais do país.

“Graças a Deus, depois de grande esforço de muita gente, estamos conseguindo realizar o sonho, principalmente dos produtores que terão a oportunidade de ter uma renda a mais a partir da produção do óleo de citronela. É uma indústria que tem uma grande capacidade de produção e já existem empresas interessadas em comprar esse produto”, disse Zequinha.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.