Protesto ocorreu nesse domingo na Ponte da Integração, na fronteira do Acre com o Peru — Foto: Arquivo pessoal

Do G1 Acre – Um grupo de moradores da cidade acreana de Assis Brasil e de Iñapari, no Peru, protestou na Ponte da Integração, que liga os dois países, nesse domingo (26) pela reabertura da fronteira.

A ponte está fechada desde o início da pandemia pelas autoridades peruanas. Os moradores em protesto alegaram prejuízos econômicos por conta do fechamento da ponte pela polícia peruana.

O assessor de gabinete da prefeitura de Assis Brasil, Quedinei Correia, disse que a intenção foi chamar atenção das autoridades.

“Eram pessoas do Brasil e Peru com a intenção de chamar atenção das autoridades para abrir a ponte. Sabe-se que a polícia peruana, infelizmente, é corrupta, e está se aproveitando disso para cobrar propina e isso tem afetado a economia dessa região de fronteira. Comércio local está tendo prejuízos devido ao fechamento da fronteira. Então a população das duas cidades quer a reabertura da ponte”, afirmou Correia.

No protesto, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, disse que não dá mais para ficar com a fronteira fechada. Não conseguimos contato com o prefeito nesta segunda-feira (27).

“Já passou de todos os limites essa ponte fechada, estamos denunciando atos de corrupção pela polícia do Peru, que deixa passar quem eles querem. Estamos aqui juntos com o povo de Iñapari, porque já chega, temos que abrir essa fronteira, Iñapari precisa de Assis Brasil e Assis Brasil precisa de Iñapari, estamos fazendo um protesto pacífico para que se abra”, falou o prefeito.

Crise migratória

A situação dos imigrantes começou a ficar tensa no interior do Acre no dia 14 de fevereiro, quando eles deixaram os abrigos que ocupavam e se concentraram na Ponte da Integração. No dia 16, os estrangeiros enfrentaram a polícia peruana e invadiram a cidade de Iñapari, no lado peruano da fronteira. Depois de confronto, o grupo foi mandado de volta para Assis Brasil.

Os estrangeiros tentavam sair do Brasil usando o Acre como rota. A ponte já chegou a ser ocupada por pelo menos 300 imigrantes, na maioria haitianos. Mais de 130 caminhões chegaram a ficar retidos tanto do lado brasileiro como no peruano e o prejuízo é calculado em mais de R$ 600 mil.

Por estar na fronteira do Brasil com o Peru, o município de Assis Brasil registra um fluxo migratório considerável. Mesmo com a fronteira fechada, os grupos encontram rotas alternativas para passar para o Peru e, por isso, não ficam mais retidos no abrigo da cidade.

Com a ponte fechada, muitos conseguem atravessar de barco e depois pagam os chamados coiotes para seguir viagem pelo Peru até chegar em outros países.

