Mulher identificada como a responsável por aliciar garotas de programa tem 27 anos. Operação da 3ª DP (Cruzeiro) foi batizada de Hímeros – crédito: PCDF/Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) começou nessa quinta-feira (16/9), a operação Hímeros (Hímeros era considerado o deus grego do desejo sexual na mitologia grega) com o intuito de cumprir dois mandados de busca e apreensão em locais envolvidos com a prática dos crimes de casa de prostituição e rufianismo (crime que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos lucros). A operação foi comandada pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).

Segundo a PCDF, após cinco meses de investigação, uma mulher de 27 anos foi identificada como a responsável por atrair garotas de programa no Sudoeste. Ela recebia R$ 50 de cada uma por programa realizado.

Para tentar enganar os investigadores e fazer os programas, a mulher dizia que o local era uma casa de massagens, em uma sala comercial do Sudoeste.

Durante as buscas, foi possível realizar a apreensão de aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito, dinheiro, além de documentos, especialmente, um caderno com a contabilidade da casa.

A prisão da mulher aconteceu em Santa Maria. Ela responderá pelos crimes de rufianismo e casa de prostituição. Caso seja condenada, poderá cumprir pena de até nove anos de prisão. Após os procedimentos legais, a presa foi encaminhada à carceragem da Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça. Com informações da PCDF.

