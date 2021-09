Garrincha (camisa branca) ao lado de outros jogadores durante evento festivo, em Rio Branco (AC) – Foto: Reprodução Facebook

Um registro inédito do ex-craque do Botafogo e da Seleção Brasileira, Mané Garrincha, foi divulgado nessa quinta-feira (23), na rede social do desportista Afrânio Moura. Na imagem, o ex-jogador aparece ao lado de outros ex-atletas durante evento festivo em 1980, na antiga Fundação Bem-Estar de Assistência Social do Acre (Funbesa), em Rio Branco (AC).

Garricha veio à capital acreana naquela época representando a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que tinha programas sociais voltados ao assistencialismo e à juventude. A Funbesa era um dos núcleos para projetos sociais, principalmente voltado ao esporte.

– Foi a inauguração, se eu não estou equivocado, da quadra poliesportiva que tinha na Funbesa naquele ano, onde era um espaço de atividades físicas. Eram desenvolvidas muitas atividades e ele estava presente – relembra Afrânio Moura em entrevista ao ge.

– Nesse dia uma das atividades foi um torneio de futsal da comunidade local e nós, que estamos presentes nesse registro fotográfico, fizemos uma equipe e participamos e fizemos esse registro com o Garrincha. Na verdade ele jogou nesse evento, ele veio representando os programas sociais e abrilhantou essa atividade – completa o desportista, que é o terceiro jogador agachado da esquerda para direita.

O núcleo do antigo Funbesa estava situado no bairro Estação Experimental, que à época era uma das regiões mais periféricas na capital acreana. A inauguração do espaço esportivo com a presença de Garrinha, que já era reconhecido como ídolo no futebol, foi um marco histórico.

– (Garrincha) Participava dessas solenidades pra chamar o público e atenção da mídia. A Estação Experimental na época era considerado um bairro com alta taxa de criminalidade ou com jovens usando drogas – diz o jornalista Manoel Façanha.

Garrincha coleciona outras aparições pelo esporte acreano durante a década de 1970. Há registro dele com camisa do Independência durante amistoso e também com o Náuas, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Conhecido como ‘O anjo das pernas tortas’, Garrincha fez história no Botafogo e na Seleção Brasileira, onde foi bicampeão mundial em 1958 e 1962.

Garrincha (camisa branca) ao lado de outros jogadores durante evento festivo, em Rio Branco (AC) — Foto: Reprodução Facebook

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.