Pódio categoria Rating B, 3ª etapa Acreano de Tênis de Mesa — Foto: Divulgação/FTMEAC

Globo Esporte – Está encerrada a terceira etapa do Circuito Acreano de Tênis de Mesa. Com a disputa da categoria Rating B Masculino, que contou com a participação de 13 mesatenistas, a competição foi realizada no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco.

E quem levou a melhor foi Neyvo Pinheiro, que ficou com o título da etapa, que teve 22 jogos ao todo. Na segunda colocação ficou Nilton Sandro e em terceiro lugar Elásio Oliveira.

De acordo com a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre (FTMEAC), a quarta etapa está programada para o mês de outubro.

2º Nilton Sandro – 400 pts

3º Elásio Oliveira – 250 pts

Misael Damasceno – 250 pts

5º Honi Nascimento – 180 pts

6º Carlos Felício – 160 pts

7º Izandro Brito – 140 pts

8º Robson Galvão – 120 pts

9º Emanoel Rogério – 100 pts

10º Elias Couto Cabras – 80 pts

11º Marcus Marcelo – 60 pts

12º José Augusto Rocha – 50 pts

