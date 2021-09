O vice-presidente levará 32 funcionários do seu gabinete, que ficarão distribuídos entre os três países para dar assistência a ele – Foto: Romério Cunha/VPR

Metrópoles – Neste domingo (26/9), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRBT), embarca em viagem oficial com passagem por três continentes: África, Ásia e Europa. O primeiro país ao qual o general chegará é o Egito, seguido pelos Emirados Árabes, onde discursará na ExpoDubai, maior exposição de tecnologia e inovações do mundo. O último destino do presidente é a Grécia.

Mourão já se vacinou contra a Covid-19. Ele recebeu a segunda dose da Coronavac no dia 24 de abril, mas ainda não está apto para tomar a dose de reforço, que no Distrito Federal está sendo aplicada em idosos a partir de 85 anos.

O vice-presidente, no entanto, afirmou que se submeteria ao exame de RT-PCR antes de embarcar, para confirmar que não está infectado pelo vírus que já matou quase 600 mil brasileiros.

Durante conversa com jornalistas, na saída do Palácio do Planalto, na última quarta-feira (22/9), o general disse que a visita aos países servirá para estreitar laços, uma vez que, segundo ele, são nações parceiras do Brasil, mas que não recebem visitas oficiais de representantes brasileiros há um bom tempo.

“Vou fazer uma visita oficial ao Egito, que há muito tempo não vai ninguém nosso lá. Importante parceiro comercial e um dos pilares do mundo árabe. Depois, a abertura da ExpoDubai. Na volta, uma visita oficial à Grécia, que é outro país que nós temos ligação e não vai ninguém”, explicou o general.

Para que habitantes da América do Sul entrem no Egito, é necessário apresentar exames negativos ou que já estejam imunizados contra a Covid-19. Já na Grécia, os viajantes que chegam dos Emirados Árabes são liberados ao apresentar o exame negativo. As informações são do metabuscador de viagens Kayak.

Egito pós-golpe de estado

No primeiro destino da comitiva brasileira, Egito, Mourão será recebido pelo presidente Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, que governa o país desde 2014. General, assim como Mourão, Al-Sisi deu um golpe de estado no então presidente Mohamed Morsi quando era ministro da Defesa.

Em 2015, Morsi foi condenado a 20 anos de prisão e quatro anos depois morreu durante uma audiência. Al-Sisi é famoso por governar o país com forte controle das Forças Armadas.

Nos Emirados Árabes, o vice-presidente vai ser recebido pelo primeiro-ministro e vice-presidente Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Assim como Mourão – que faz equitação duas vezes por semana -, Al Maktoum é um entusiasta dos esportes equestres.

No começo deste ano, o emir de Dubai ganhou os holofotes devido a uma acusação feita pela própria filha de que o pai a estaria mantendo em cativeiro. A história foi desmentida algum tempo depois, quando a princesa Latifa foi fotografada viajando e se divertindo em diversos países.

Na Grécia, Mourão será recebido pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis. Em 2020, os cidadão da república parlamentarista elegeram a primeira mulher presidente do país, Ekaterini Sakellaropoulou, juiza e especialista em direito ambiental. A presidente grega, que durante o pleito foi apoiada pela esquerda e direita no país, também é comandante-chefe das Forças Armadas gregas.

Veja o roteiro completo da viagem:

Domingo, 26/9 – saída de Brasília

Segunda-feira, 27/9 – chegada no Cairo (Egito)

Terça-feira, 28/9 – visita oficial ao Egito, atividades no Cairo

Quarta-feira, 29/9 – visita oficial ao Egito, atividades no Cairo

Quinta-feira, 30/9 – viaja para Dubai

Sexta-feira, 1º/10 – abertura da ExpoDubai

Sábado, 2/10 – atividades em Dubai

Domingo, 3/10 – atividades em Dubai

Segunda-feira, 4/10 – viagem para a Grécia

Terça-feira, 5/10 – visita oficial à Grécia

Quarta-feira, 6/10 – visita oficial à Grécia

Quinta-feira 7/10 – volta a Brasília

ExpoDubai

A tradicional ExpoDubai consiste na maior exposição de tecnologias e inovações do mundo e acontece há 170 anos. Programada para ser realizada inicialmente em 2020, a convenção foi adiada em um ano devido à pandemia do novo coronavírus. O ingresso diário custa cerca de R$ 150 para adultos de 18 a 59 anos, com base no valor atual do dólar.

O evento terá início no dia 1º de outubro e durará até 31 de março de 2022. Mais de 190 países participarão das atividades e cada um deles terá um pavilhão próprio. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comparecerá no dia das exposições brasileiras, 15 de novembro, segundo Hamilton Mourão.

O vice-presidente ,que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia – órgão que atua diretamente na preservação da Amazônia, falará no segundo dia da ExpoDubai. Sob o tema “Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável: natureza, pessoas e amanhã”, o general fará uma explanação por cerca de duas horas sobre ações desempenhadas na Amazônia.

“Vamos falar de biodiversidade, de atrair investimentos, porque lá é um lugar cheio de investidore. Já tinha feito reunião com os governos estaduais um tempo atrás, pedindo que eles também mandassem representantes e apresentassem projetos para esse evento. Tentar vender as ideias que eles têm”, explicou Mourão na quinta-feira (23/9).

Desde que o desmatamento e as queimadas ilegais na Amazônia começaram a piorar, o general iniciou interlocuções para buscar investimentos estrangeiros para a região. Ele acredita, no entanto, que o Brasil não pode se sujeitar à situação de “mendigar” apoio internacional.

Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia, por exemplo, é uma iniciativa do Ministério da Economia em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais.

No sentido de buscar investimento estrangeiro para a floresta, Mourão também levou no começo do mês de setembro 11 embaixadores a 5 municípios paraenses.

Na viagem com embaixadores do ano passado, o general foi acusado de “maquiar” os reais problemas que a região ocidental da floresta enfrenta. Desta vez, Mourão prometeu que mostrará, sem rodeios, os reais problemas da Amazônia .

“No ano passado, nós levamos os embaixadores à Amazônia Ocidental. A Amazônia ocidental, em grande parte, 90% ou 95% preservada. Agora vamos levar na Amazônia oriental, onde se encontram realmente os maiores problemas”, disse o general.

Supercomitiva

De acordo com as portarias números 41, 42,43, 44 e 45, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), no dia 13 de setembro, 32 funcionários do gabinete da Vice-Presidência serão enviados aos países para prestar assessoramento ao general.

Veja os nomes dos funcionários:

