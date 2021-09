A deputada federal Mara Rocha esteve juntamente com o vice-governador do Acre e seu irmão, Major Rocha, realizando visitas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e no Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Rio Branco para tratar de melhoria e desenvolvimento.

Em visita ao Caps Samaúma neste sábado, localizado no bairro Morada do Sol, a parlamentar esteve participando de reunião com profissionais do Centro onde foi discutido a cerca de melhorias no atendimento ao Centro de Atenção Psicossocial, que no caso atende um público especial.

Já no Incra, Mara e Rocha foram recebidos pelo Superintendente do Instituto, Sérgio Bayum, onde na oportunidade participaram de reunião com os produtores rurais dos municípios de Bujari e de Capixaba.

A semelhança nas duas reunião foi o principal objetivo que é proporcionar sempre o melhor para a população de forma que venha ajudar significativamente o público que necessita desses serviços.

