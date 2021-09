Os atendimentos por livre demanda serão apenas para o serviço de renovação de CNH Foto: Thalles André

Assessoria – Com intuito de atender a demanda reprimida, O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) realiza mutirão de atendimento, sem necessidade de agendamento, focado no serviço de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O mutirão de atendimentos para renovação de CNHs será de 1º a 14 de outubro, das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada, apenas na sede do Detran, localizada na Avenida Ceará, nº 3.059, Jardim Nazle em Rio Banco.

“Sabemos que muitas pessoas têm pressa, principalmente aquelas que utilizam a direção como instrumento de trabalho e o mutirão é justamente para que os cidadãos não fiquem no prejuízo”, enfatiza o diretor de Operações do Detran, Anderson Castro.

Em virtude do evento, os agendamentos para os serviços de renovação de habilitação, assim como captura de imagem e biometria na sede do Detran/AC, ficam suspensos.

“Quem preferir acessar o serviço por meio de agendamento pode aguardar a data de abertura das vagas no site, que é no dia 27 deste mês, quando só será possível marcar dia e horário para realização deste serviço na OCA Rio Branco. Já no dia 10 de outubro, abriremos agendamento também para a sede”, complementa o diretor.

Vale lembrar que só poderá entrar no local quem estiver atendendo todas as regras de segurança necessárias para a prevenção da Covid-19.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.