Assessoria – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em parceria com a Acre Running Eventos, empresa especializada em organização de corridas de ruas, realizou neste domingo, 26, a 3° edição da corrida de rua com obstáculos.

A corrida, diferenciada por conter diversos obstáculos como muros, rastejo em lamaçal, trilha em matagal, travessia em açude, etc., teve um trajeto de 5 km, com largada no interior da unidade militar, às 07h da manhã.

Mais de 300 pessoas participaram das competições, entre civis e militares. A corrida “rústica” premiou os competidores com medalhas e troféus, sem dúvidas foi um domingo agitados para esses participantes.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

