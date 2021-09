Ricardo Amaral – Assessoria – A gestão do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) continua fazendo história em Sena Madureira, desta feita, às vésperas do aniversário de 117 anos de fundação da cidade e com a presença do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), o Prefeito entregou aos moradores a maior ponte estaqueada já construída na história do município, localizada na Comunidade Boca do Caeté.

Construída via Recursos Próprios (RP), a ponte mede cerca de 45 metros de extensão, e conta com uma estrutura grandiosa, resistente à cheia comum no inverno amazônico. A obra era um sonho dos moradores da comunidade local e de ramais adjacentes, que sofreram por longos anos com as dificuldades enfrentadas durante a travessia do Rio Caeté.

Bastante contente em entregar mais uma obra à população senamadureirense, Mazinho destacou a importância desse dia. “É motivo de alegria e gratidão à Deus, entregar mais essa obra em nosso município, não tenho dúvidas que essa ponte será de grande utilidade para os moradores aqui da Boca do Caeté e também dos ramais adjacentes.

Esse é mais um compromisso de campanha que nós estamos honrando. Agradeço o esforço da Secretaria de Obras, em nome do nosso Secretário Édson Cameli, e da equipe de Construção de Pontes, em nome do nosso amigo Antônio Andrade (Real). Quero agradecer também a presença de todos que estiveram presentes nesta inauguração, em especial meu amigo Senador Sérgio Petecão”, disse.

O Senador Sérgio Petecão, destacou que a obra parece simples, mas tem um grande alcance social. “Estou muito feliz em participar desse dia histórico para a comunidade Boca do Caeté, ouvi aqui alguns depoimentos de pessoas emocionadas relatando que essa ponte era um sonho antigo, a obra parece simples, mas tem um grande alcance social, mais uma vez a gestão do prefeito Mazinho está de parabéns”, frisou.

O Presidente da Associação de Moradores da Comunidade Boca do Caeté, senhor Élson Marques, falou sobre a felicidade de contemplar a obra concluída. “Eu quero parabenizar o Prefeito Mazinho Serafim por cumprir sua palavra, a nossa comunidade está muito feliz em receber esse benefício, só quem mora aqui sabe o quanto essa ponte será fundamental para o nosso dia a dia. É um verdadeiro sonho que se realiza hoje”, salientou.

Para a Primeira Dama e Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), a entrega da Ponte demonstra o compromisso da gestão do prefeito Mazinho, com a população senamadureirense. “Hoje é um dia há se comemorar, o sonho dessa comunidade se tornou uma realidade graças ao compromisso do Prefeito Mazinho com os moradores. Me sinto feliz e honrada em participar desse momento histórico, a comunidade e a gestão municipal estão de parabéns”, destacou.

A Cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), do vice-prefeito Gilberto Lira (MDB), dos Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB) Sidiney Araújo (PP), Carlos Beliza (MDB), Denis Araújo (PSDB), Ivoneide Bernardino (MDB), Canário Roseno (PTB), da equipe de Secretários Municipais, e a população em geral. Fotos: Ricardo Amaral – Márcio Farias – Lucas Costa

