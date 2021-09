Zezé di Camargo e Graciele Lacerda (Foto: Divulgação)

Entretenimento.r7 – A influenciadora Digital Graciele Lacerda abriu um pouco da sua intimidade e contou aos seus seguidores, nas redes sociais, sobre a dificuldade que tem tido para engravidar do noivo, o cantor Zezé Di Camargo.

Em sua publicação, Graciele afirmou que Zezé teria feito uma vasectomia momentos anteriores na vida, Lacerda usou o seguinte termo: “Mô é vasectomizado”. Ela está seguindo um método artificial para aumentar a família.

No mesmo post, a influenciadora contou qual o processo está passando para conseguir aumentar a família. “Faço uma coleta de óvulos, e ele faz uma pulsão onde fecunda os espermatozoides no óvulo para ele virar blastocisto (neném) e depois colocar no útero”, detalhou.

Graciele ainda não tem filhos. Já Zezé, tem três, de sua então união com Zilu Camargo: a cantora Wanessa, de 38 anos, a atriz Camilla Camargo, de 35 e o DJ Igor Camargo, de 27.

