A falta de zelo por parte da prefeitura de Epitaciolândia é notória diante da situação em que se encontra as vias públicas e acesso a essas ruas, mas destas vez vamos tratar sobre o famoso Beco do Mangueirão, um dos becos com maior tráfego de pedestres do município. Mas diante de uma gestão ruim e sem perspectiva de melhora, os moradores passam a sofrer com a inércia do Poder Público municipal.

Ao trafegar pelo Beco do Mangueirão, uma moradora afirma ter ficado estarrecida com o descaso e desprezo da prefeitura que pelas condições do beco é de se acreditar que há muitos anos não se realiza sequer uma limpeza no local, sem contar que o Beco do Mangueirão está localizado no Centro da Cidade.

Revoltada com a situação, a moradora usou sua rede social no facebook para fazer um desabafo sobre o caso e pedir providências às autoridades competentes para que benfeitorias sejam realizadas no local, haja vista que crianças, jovens, adultos, anciãos, todos precisam trafegar pelo Beco para poder ter acesso a rua Ana de Souza Lira.

Diante da denúncia, tentamos contato com o secretário de obras do município de Epitaciolândia, Pedro Nilton, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito. Clique aqui e veja a publicação no Facebook de Aucinete Assis

