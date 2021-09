Brasil 247 – Fãs do reality show da Record “A Fazenda 13” estão revoltados com o cantor Nego do Borel. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o artista forçando uma relação sexual com a modelo Dayane Mello, em um momento em que ela estava visivelmente bêbada.

Na manhã deste sábado (25), o termo “Estupro na Record” estava entre os mais comentados do Twitter no Brasil.

Durante a madrugada, Dayane Mello se deitou com Nego do Borel e causou preocupação nos outros participantes. MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco, por exemplo, alertaram o cantor para não agir sem a modelo estar consciente para “não dar problema”.

Dayane estava tão embriagada que precisou de ajuda para se vestir.

Pelo Twitter, a equipe da modelo se manifestou sobre o episódio: “isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem”.

E sabe qual é o pior de tudo?? O Nego do Borel só faz essas merdas com a Dayane quando ela tá em estado de vulnerabilidade #AFazenda ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/luh3ZDCFPc — 𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆 𝙄𝙎 𝙆𝙄𝙉𝙂 (@iamfranciscox) September 25, 2021

