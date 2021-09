Não é nenhuma novidade as reclamações que partem de moradores de Brasileia por falta de médicos para atender no ambulatório do Hospital Regional do Alto Acre, e hoje novamente chagou a reclamação de que não está havendo médicos para atender a população.

Um vídeo foi enviado ao 3 de Julho Notícias, onde um morador identificado como Marcelo Filho teria levado seu filho ao Hospital e quando chegou na Unidade Hospitalar por volta das 22:00 horas de sexta-feira, onde seu filho teria consultado e neste sábado teria retornado pela manhã para fazer exames.

Ao chegar novamente no Hospital do Alto Acre logo fez o exame solicitado e ficou aguardando um médico para analisar o exame e prescrever medicamentos, mas o médico não apareceu, na hora do almoço o morador e seu filho teria retornado para casa, ás hs 14:00 voltou para o hospital onde permaneceu por um bom tempo, até o momento em que o vídeo foi nos enviado o médico não teria aparecido e o acúmulo de pessoas aguardando por atendimento só aumentou.

Desde já, os moradores de Brasileia e demais município esperam mais respeito por parte do governo do estado e deveria ter a decência de montar a escalas dos médicos e fiscalizar para saber se de fato os profissionais então cumprindo horário, fica o alerta para que a Sesacre não sobrecarregue os médicos, que disponha quantidade suficiente de médicos para evitar este tipo de transtorno.

Diante da denúncia tentamos contato com a gerente administrativa do Hospital Regional, Joelma Pontes, para saber o motivo pelo qual não estaria havendo médico, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.

Veja o Vídeo:

