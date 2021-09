Desorganização é como está sendo chamado o campeonato organizado pela prefeitura de Brasileia na administração de Fernanda Hassem – Foto: Arquivo Facebook Adailton Reatequim

Os bastidores do Campeonato de Futsal de Brasileia está agitando mas não de uma forma positiva (muito pelo contrário), a situação está tão tensa que até um atrido foi gerado entre os Prefeitos de Brasileia, Fernanda Hassem, e de Sena Madureira, Mazinho Serafim.

O fato é que segundo o Presidente do Time Praia Clube, Adailton Reatequim, de Epitaciolândia, desde o início do Campeonato a desorganização tem tomado de conta, onde sequer o Gerente de Esportes de Brasileia, Bil Rocha, disponibilizou uma tabela da programação.

Reatequim afirma que os anúncios da realização das partidas aconteciam em cima da hora e sem aviso prévio e tinha que jogar, independente de ter outro compromisso ou não. Reatequim afirma ainda que o Prefeito Mazinho Serafim é o maior patrocinador do time epitaciolandense, inclusive tem disponibilizado dois jogadores experientes de Sena Madureira para jogar em seu time.

Por ser um dos maiores admiradores do Time o prefeito Mazinho afirmou que iria prestigiar a participação do time que iria acontecer no município de Brasileia na final do Campeonato e todos tinham conhecimento disso, porém, a final do Campeonato era para ter acontecido no dia 7 de setembro, mas foi cancelada porque a prefeita do município estava viajando e não se encontrava na cidade.

Logo depois, Fernanda Hassem juntamente com o gerente de esporte, Bil Rocha, resolveram marcar a final do município para o dia do aniversário do município de Sena Madureira, dia 25 de setembro, sendo conhecedores que iria causas situações desconfortáveis, haja vista que Mazinho não poderia participar e também não iria poder disponibilizar os dois jogadores para participar junto com o time Praia Clube, da final do Campeonato, por conta da programação do aniversário da Cidade.

De acordo do o presidente do Praia Clube, Fernanda Hassem e Bil Rocha fizeram uma reunião de portas fechas para encontrar um meio de evitar que Mazinho participasse juntamente com o Time Praia Clube (mais a diante você vai entender o motivo).

Diante desta situação, Mazinho entrou em contato com a prefeita Fernanda Hassem pedido que eles adiasse a final do Campeonato para qualquer outro dia, menos dia 25 que é a data marcada e o aniversário de Sena, mas Fernanda Não aceitou (óbvio).

Adailton afirma ainda que foi procurado pelo Gerente de Esporte, Bil Rocha, para que ele assinasse um termo de desistência, assim Bil colocaria a equipe que perdeu na semi final, equipe esta que o vereador Elenilson (cunhado de Bil) compõe, para jogar no Lugar do Praia Clube, mas para a tristeza de Bil, Adailton não assinou, pois sabia que se assinasse perderia o prêmio de vice-campeão (já conquistado, no valor de R$ 4.000,00) e o time ainda seria penalizado sem poder participar de nenhuma partida durante três anos.

Adailton relata ainda que foi vítima de uma armação tanto de Fernanda Hassem como também de Bil Rocha que segundo ele teria lhe enganado até o último momento pois tinham interesses de manipular os jogos para beneficiar outros equipes.

Mas você deve estar se perguntando mas aonde está o ego super inflado?

Após acontecer todo esse descontentamento, o gerente de esporte, Bil Rocha, por meio de um programa de rádio dias atrás, questionou o prefeito Mazinho sobre o não envio dos dois jogadores de Sena Madureira, fala esta que deu a entender que a final do Campeonato de Brasileia seria mais importante do que o aniversário de Sena Madureira.

“Quadrangular de aniversário de Cidade, todo ano tem. Agora Campeonato Municipal de Brasileia… Não mande não, pro senhor ver, vou esperar até segunda-feira, se o senhor não mandar o pau vai chinchar!!!”, disse Bil.

Mas em se tratando de politicagem

O prefeito Mazinho Serafim é pré-candidato a deputado federal, assim como o namorado da prefeita Fernanda, Israel Milani. Mazinho teria prometido ir na final do Campeonato de Brasileia e fazer uma comemoração arrochada após o jogo, promessa esta que não foi visto com bons olhos por Fernanda Hassem, sabendo que Mazinho iria ofuscar seu parceiro, a prefeita Tratou de se movimentar.

Por que será que com tantos dias a se realizar a final do Campeonato, Fernanda marcou justamente para o dia do aniversário de Sena Madureira? Mas enfim, eles que se resolva!!

E a trama?

Adailton deixou bem claro e disse com todas as letras que Bil teria lhe enrolado até o último momento, pois ao saber do dia da final Reatequim teria comunicado Bil que não teria atletas para jogar na referida data (25), e Bil teria informado que estaria tudo bem e que só precisaria falar com a prefeita (que como de costume estava viajando), mas o presidente do Praia Clube entendeu que a real intensão era que o seu time ficasse de fora para dar lugar ao time do cunhado de Bil (que foi perdedor na semifinal).

Sem citar também que Adailton tem a plena certeza que além dos interesses políticos entre Fernanda e Mazinho (que inclusive participou da abertura, de algumas partidas e queria muito participar da final), tiraram Serafim de tempo (que era o maior patrocinador do Praia Club) para favorecer a outra equipe da final que é o time do sobrinho da Presidente Arlete Amaral, que por sinal tem o apoio da tia Presidente da Câmara e de outra vereadora do município, o que resultaria num Poder Aquisitivo fortalecido.

Para concluir, não poderíamos falar da desorganização.

Desde o início as equipes vem enfrentando problemas com a gerência de Esportes por não terem conduzido o Campeonato conforme o regulamente, como citamos a cima tudo foi marcado de qualquer jeito não havia uma tabela para as equipes se organizarem para as partidas, muitos dos jogadores até afirmaram a redação do site 3 de Julho Notícias que houve arbitrariedade e que teve equipe que quase se prejudicou por conta da desorganização, inclusive a tabela da programação da final do Campeonato só saiu na quarta-feira mostrando a programação para sábado e outros outros…

