O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) – Foto: Reprodução

Duas adolescentes, de 12 e 17 anos, e o pai delas, de 44, morreram durante um assalto à residência no bairro de Suarão, em Itanhaém, a pouco mais de 100 quilômetros da Capital paulista, no início da noite de sexta-feira (24/9). Quatro suspeitos foram presos e um adolescente apreendido pela Polícia Militar.

A mãe das jovens está hospitalizada. De acordo com a Secretaria de Segurança, policiais militares que faziam ronda pela região detiveram duas mulheres, de 20 e 26 anos, dois homens, de 22 e 27, e uma adolescente, de 16.

Segundo as investigações, dois suspeitos entraram na casa e renderam cinco pessoas – um casal, duas filhas e outro homem, que estavam no local. Um dos autores baleou as vítimas e fugiu de carro levando vários pertences do imóvel.

A PM localizou dois suspeitos em uma pousada, no bairro Ivoty. No quarto, além do adolescente, foi encontrado o homem, de 22, que confessou ser o autor dos disparos e era foragido da Justiça. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendido junto com a chave do carro da família roubado.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte), ato infracional pelo mesmo crime, tentativa de roubo, captura de procurado, apreensão de adolescente e corrupção de menor no plantão permanente da cidade e encaminhado ao 3º Delegacia de Polícia. As informações do site Metrópoles

