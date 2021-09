A deputada federal Mara Rocha esteve no município de Plácido de Castro juntamente com o vice governador Major Rocha e a ex-primeira dama, Lúcia Barros, para o lançamento da obra da nova sede da prefeitura do município.

De acordo com a deputada Mara, esse projeto era um sonho do ex-prefeito Gedeon Barros (in memoriam) e será concretizado através de emenda parlamentar destinada pelo vice-governador Major Rocha quando ainda era deputado federal.

“O momento foi de grande emoção e felicidade por saber que a semente plantada por Gedeon Barros juntamente com nosso vice governador está brotando. E mais sementes deixadas por nosso querido amigo brotarão! Por lealdade e grande estima ao nosso amigo Gedeon Barros, Rocha em seu mandato de federal foi o parlamentar que mais alocou recursos para o município, e eu Mara Rocha segui o mesmo caminho alocando quase R$ 9 milhões para Plácido de Castro, para asfaltamento de ruas, construção de calçadas, compra de máquinas e caminhões para melhorias dos ramais e ônibus escolares. Infelizmente meu amigo Gedeon Barros que amava seu município, não verá as obras tão sonhadas e nem os maquinários chegando”, enfatizou a parlamentar.

Com este projeto, os moradores de Plácido de Castro brevemente verá a cidade se transformar em um grande canteiro de obras e a chegada de muitas máquinas, fruto do trabalho, empenho e prestígio do ex-gestor Gedeon Barros e sua esposa Lúcia Barros.

Mara Rocha concluiu agradecendo ao atual prefeito do município, Camilo, por ter lhe convidado para esse momento que para ela tem grande significado.

