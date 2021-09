Mas tudo indica, era um casal que estava brigando já há algum tempo e que de repente fizeram as pazes – Foto: Marcos Corrêa/PR

Jair Bolsonaro relacionou decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes favoráveis a bolsonaristas à conversa que os dois tiveram depois da publicação da carta em tom de recuo elaborada por Michel Temer.

A declaração foi dada no último dia 9, mesmo dia da divulgação da carta, em entrevista a extremistas alemães, que foi divulgada apenas nessa semana, conforme informou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo .

Questionado sobre a conversa, classificada pelo entrevistador como “branda”, Bolsonaro citou supostos resultados positivos que segundo ele já teriam ocorrido “de imediato” após o texto publicado no site do governo em defesa das instituições, como a queda do dólar e a melhora dos índices do mercado.

“Hoje [9] nós tivemos já por parte do Alexandre de Moraes a revogação da prisão de um jornalista e, pelo que tudo indica, [são] novos tempos entre o Executivo e o Supremo”, acrescentou, em referência à soltura do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio.

“Estamos indo muito bem e muito rápido. Temos ainda algumas questões, estou conversando lá, e eu vejo boas notícias. Mas tudo indica, era um casal que estava brigando já há algum tempo e que de repente fizeram as pazes. Está assim nosso relacionamento com o Supremo”, completou Bolsonaro.

