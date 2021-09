Após um mês de preparação, fotos, passeios em pontos turísticos e confraternização, a final do concurso para o rei e rainha da farinha foi realizada nesta sexta-feira, 24, no Teatro do Nauas.

Foram escolhidos, por meio do jurado técnico, dos 20 candidatos do concurso, dois para ganhar o título de representantes da farinha, que é um artigo da identidade local e faz parte da lista de produtos com Selo de Indicação Geográfica, sendo registrado como produto típico brasileiro e também é um forte impulsionador da renda do município.

Os vencedores foram Louise Oliveira, de 17 anos, e Jardesson Cauassa, de 24 anos, que agradeceram todo o apoio.

“Eu só tenho a agradecer a toda a equipe da cultura, aos patrocinadores, a Prefeitura por terem nos apoiado nesse momento, e vou levar o título sempre no meu coração e espero orgulhar minha cidade”, pontuou a rainha Louise.

O rei da farinha Jardesson também enfatizou toda a preparação. “Me preparei muito para esse momento e vamos cuidar desse título com muita dedicação, porque sabemos o quanto a nossa cultura e costumes são importantes”, disse ele.

Sobre a organização o secretário Aldemir Maciel endossou. “Nós estivemos com os candidatos durante 30 dias e tivemos muitas ações como moda praia, jantar, sessão de cinema e no final um dos pontos mais importantes não é o título mais as amizades”, disse.

O prefeito Zequinha Lima prestigiou o evento e falou sobre a importância da farinha para o município é da representatividade dos jovens.

“Não realizamos o festival por causa da pandemia, mas estamos aqui por uma questão de simbologia e justiça, porque a nossa farinha é um produto muito valorizado, então nada mais justo que escolhemos os nossos representantes desse produto tão rico”, frisou ele.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.