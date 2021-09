Veja o Vídeo:

O Vice-governador do Acre, Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai).

‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

A verdade é que os povos indígenas, sua cultura e riquezas sempre foram usurpadas por aqueles que diziam falar em seu nome. ONGs, governantes e algumas personalidades, transformaram as lutas dos povos indígenas em palanque político e meio para arrecadar muito dinheiro do setor público e do exterior. Pouco ou quase nada foi realmente investido em benefício das diversas etnias.

Rocha considerou importante que todas as lideranças indígenas com as quais ele já conversou nos últimos anos, apresentaram o desejo por melhorias na saúde, educação e em novas formas de se desenvolver economicamente.

“Romper esse ciclo, excluir os atravessadores e dar aos povos indígenas a liberdade de serem senhores de suas escolhas e caminhos é o grande desafio expresso nas palavras das lideranças que participam do evento. Desejo sucesso ao evento e me disponibilizo a ajudar naquilo que estiver ao meu alcance seja qual for a decisão”, concluiu o vice-governador.

