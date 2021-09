Um homem de 36 anos destruiu a casa da avó, agrediu familiares e fez a companheira refém em Goiânia (GO). A negociação com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) durou cerca de 15 minutos.

Com uma foice, o homem ameaçava a esposa e os agentes, que tentavam negociar o resgate. O humor do criminoso se alterava entre calmo, quando chegou a tomar um gole de cerveja durante a ocorrência, e nervoso, quando chamava pela mãe.

Após alguns minutos, o suspeito aceitou que a esposa saísse, mas mudou de ideia em seguida. A polícia disparou balas de borracha no homem. Ele foi preso e a vítima, resgatada.

O agressor já tem histórico de violência doméstica e registros de ameaça de morte contra vizinhos. Por SBT News

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê uma diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R $ 4,00 para R $ 3,50. “Vão continuar alimentando como empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo ”, disse.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.