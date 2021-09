Atualmente, Ivete Sangalo apresenta o programa Música Boa, no canal Multishow, e The Masked Singer – Foto: Raffa Matei / Divulgação

A cantora Ivete Sangalo voltará aos palcos no mês de outubro, na Bahia. A volta será no dia 23, em um show fechado para hóspedes de um hotel de luxo em Praia do Forte, que fica na cidade de Mata de São João, litoral norte da Bahia.

A assessoria da cantora confirmou as informações. O valor cobrado para os pacotes de hospedagem, que dão acesso à apresentação, não foram divulgados.

Os protocolos sanitários para a apresentação são os já vigentes no estabelecimento que afirma seguir diretrizes nacionais e internacionais. Os procedimentos de higienização, tanto nos quartos e áreas comuns, como no lobby, recepção e restaurantes, bem como em cozinhas e áreas dos colaboradores foram reforçados.

Os últimos shows da cantora foram no carnaval de 2020. Na época, inclusive, ela ganhou o prêmio Bahia Folia, que anualmente elege a música do carnaval de Salvador. Na ocasião, “O Mundo Vai” foi a canção mais votada pelo público.

Desde o início da pandemia, Ivete suspendeu as apresentações com presença de público. Para animar os fãs, a artista chegou a fazer lives em casa e também aparece de surpresa na sacada de um apartamento em um prédio da capital baiana, onde cantou para moradores de edifícios vizinhos.

A primeira apresentação online aconteceu em abril de 2020, quando a cantora inaugurou o “Em casa”, programa de lives da Globo, Globoplay e Multishow. No Dia das Mães deste ano, a artista também fez um show virtual.

No período em que seria realizado o carnaval esse ano, suspenso por causa da pandemia, a artista fez outra apresentação transmitida pela internet, em parceria com a cantora Claudia Leitte.

Atualmente, ela apresenta o programa Música Boa, no canal Multishow, e The Masked Singer, na TV Globo. Do G1 Globo

