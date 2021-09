Carvoeiro estava com cerca de R$ 8 mil para comprar a carga de carvão quando foi baleado no peito pelo os criminosos – Foto: Divulgação

O vendedor de carvão Antônio Teodoro Aguiar Souza, de 49 anos, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Um suspeito do crime foi baleado e preso.

Um funcionário do carvoeiro, que estava com a vítima no momento do crime, disse ao que a vítima parou para abastecer o veículo em um posto de combustíveis, quando os criminosos anunciaram o assalto. O carvoeiro e o funcionário estavam se dirigindo para a estrada AM-010 (Manaus-Itacoatiara) para trabalhar com carvão.

O latrocínio aconteceu por volta das 4h quando o comerciante saia para trabalhar levando com ele a quantia de R$ 8 mil que seria usada para comprar e revender sacos de carvão em uma feira popular do bairro.

Mesmo ferido Teodoro Aguiar começou a gritar por socorro e chamou a atenção de seus vizinhos e familiares que saíram à rua para socorrê-lo, mas ele não resistiu ao grave ferimento e veio a óbito quando era levado para o hospital.

Durante a tentativa de roubo que resultou na morte do vendedor de carvão, o assaltante identificado como Miquéias Gomes, 22, também foi baleado acidentalmente com um tiro disparado por um dos seus três comparsas.

O assaltante atingido com o tiro tentou buscar atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, mas foi preso depois de ser identificado como um dos participantes do latrocínio que tirou a vida do comerciante.

A polícia confirmou que a quantia em dinheiro que estava com Teodoro Aguiar não foi roubada e foi apresentada na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O assaltante baleado em uma das pernas recebeu alta médica pouco antes do final da manhã desta sexta-feira e foi apresentado na Delegacia para ser autuado em flagrante delito por crime de latrocínio.

Uma equipe de investigação dá continuidade às diligências para prender os outros três assaltantes que participaram do planejamento e tentativa de assalto em que o vendedor de carvão foi assassinado com um tiro no peito.

O corpo de Teodoro Aguiar foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) por volta das 11h, para ser realizado o velório em sua casa no bairro do Jorge Teixeira e posteriormente ocorreria o sepultamento no Cemitério Parque Tarumã de Manaus.

