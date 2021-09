Ricardo Amaral – A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SEMCTEL) concluiu nesta sexta-feira (24) o trabalho de reforma e ampliação da Quadra Municipal Aurino Brito, o Aurinão.

O trabalho foi determinado pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), objetivando repaginar a principal arena de Futsal do vale do Iaco. O destaque fica por conta da implantação de novas arquibancadas na parte de trás, aumentando consideravelmente a capacidade de público. Além disso, o limite da quadra também foi aumentado em 01 metro de largura em ambos os lados. A praça esportiva também recebeu nova pintura, e nova iluminação.

A reinauguração está marcada para amanhã, sábado, 25 de Setembro, data do aniversário de 117 anos da Cidade. De acordo com a programação, haverá um amistoso quadrangular, entre as seleções de Sena Madureira, Feijó, Senador Guiomard e Ji-Paraná, interior do estado de Rondônia.

Em entrevista cedida a nossa reportagem, o prefeito Mazinho Serafim, destacou a reforma do palco esportivo. “Essa reforma era necessária, tendo em vista que já havia alguns anos que a quadra não recebia esses investimentos. Além disso, a estrutura sofreu algumas danificações quando abrigou várias famílias durante a enchente no início do ano. Por isso autorizamos esses investimentos e vamos entregar uma quadra completamente repaginada a nossa população”, disse.

O gestor municipal reforçou o convite aos moradores para prestigiar o evento de reinauguração neste sábado, a partir das 18 horas. “Quero convidar a nossa população para prestigiar a reinauguração neste sábado, vamos comemorar o aniversário da nossa querida cidade entregando benefícios ao nosso povo. Será um evento com a participação das seleções de Sena Madureira, Senador Guiomard, Feijó e Ji-paraná. Desde já, agradeço a presença de todos”, concluiu.