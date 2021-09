Pelo terceiro dia, PF faz operação contra facções criminosas no interior do Acre — Foto: Asscom/PF

Pelo terceiro dia seguido, a Polícia Federal faz operação contra grupo criminoso em Cruzeiro do Sul. Na manhã desta sexta-feira (24), foi deflagra da Operação Trapiche, que contou com o reforço das polícias militar e civil.

Ao todo foram cumpridos 17 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações da comarca de Rio Branco, sendo 15 de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

Segundo as investigações, dois dos alvos sob investigação são considerados chefes da organização criminosa, que podem ter relação com o aumento de criminalidade na segunda maior cidade do Acre. Os mandados apurar os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Outras operações

Na quinta-feira (23), a Polícia Federal deflagrou operação contra organizações criminosas na cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, para combater o tráfico de drogas na região do Vale do Juruá. Foram cumpridos 23 mandados judiciais, sendo nove de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva na cidade de Mâncio Lima. Cerca de 50 policiais participam da operação “Mâncio Limpa III”.

A fase dois dessa operação foi feita em junho do ano passado, quando foram cumpridos 17 mandados judiciais, sendo 11 de busca em apreensão e seis de prisão preventiva nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Na quarta (22), a Policia Federal já havia deflagrado a “Operação Seabra” em Mâncio Lima com o cumprimento de 16 mandados judiciais contra suspeitos de integrarem organização criminosa na região.

Conforme a polícia, os mandados cumpridos são para encontrar mais indícios da participação dos envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e organizações criminosas. Do G1 Acre.

Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê uma diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R $ 4,00 para R $ 3,50. "Vão continuar alimentando como empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo ", disse.

