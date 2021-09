Maria Aparecida tinha 52 anos e vivia na zona rural de São Caetano – Foto: reprodução/TV Jornal

Uma mulher de 52 anos foi assassinada a golpes de foice, no Sítio Maniçoba, na zona rural de São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Maria Aparecida foi copiada pelo enteado, que fugiu.

O marido da vítima, Gaudêncio Antônio da Silva, presenciou todo o crime e conta com detalhes como tudo aconteceu. “Estava eu, ele, meu menino e ela. Aí ela disse ‘vamo tomar café?’, e ele estava deitado no sofá. Ele levantou-se de uma vez e disse ‘eu vou matar os dois agora, vou pegar a foice!’, que estava no quarto”, relembrou o homem. O casal tentou fugir, mas somente Gaudêncio conseguiu escapar.

O policial militar Nil Cleyton esteve no local do crime e revela que o suspeito já é conhecido pela polícia.

“Ele já é conhecido da nossa guarnição. Outras vezes a gente veio, dando apoio ao Samu, porque trata-se de uma pessoa que tem problemas psicológicos e ateou no próprio fogo, inclusive. A gente teve que conduzi-lo ao hospital da cidade de São Caetano. O pai dele tinha muito medo, falava que ele deveria ser internado”, afirmou.

O casal tentou fugir, mas somente Gaudêncio conseguiu escapar. O corpo de Maria Aparecida foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Por Radio Jornal

