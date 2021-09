Servidor do Núcleo de Sena Madureira denúncia que Gladson entregou todos os cargos provisórios ao ficha suja Nilson Areal – Foto: Reprodução / arte – Alemão Monteiro

Um servidor do Núcleo de Educação do município de Sena Madureira, que não quis se identificar por motivo de represália, procurou a redação do 3 de Julho Notícias para denunciar supostos favorecimentos com o aval do Governador Gladson Cameli.

Segundo o servidor, o governador Gladson entregou de mão beijada “todos” os cargos provisórios do Núcleo de Educação para o ex-prefeito do município, Nilson Areal. Mas qual seria o problema? O problema é que quem conhece Nilson Areal, sabe que o ex-prefeito é marcado por corrupção, condenações por práticas danosas a administração pública e onde integra a famosa lista dos ficha suja no estado do Acre.

O servidor diz ainda que até o início do próximo mês, Nilson fará com que boa parte de seus familiares sejam nomeados no governo e mesmo com seu histórico criminal, o governador Gladson não se incomodou, fazendo com que Nilson faça parte do seu governo, ainda que, indiretamente.

Conheça um pouco da história de Nilson Areal

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira condenou Nilson Areal há 1 ano e 6 meses de prisão em regime inicial aberto por improbidade administrativa. Areal também foi multado em mais de R$ 33 mil pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) pela contratação irregular de 93 servidores em diversas áreas.

Mas as sentenças não pararam por ai, Nilson Areal foi condenado a devolver R$ 10,9 mil aos cofres públicos de Sena Madureira por ter contratado uma funcionária fantasma que teria atuado como gerente de abastecimento de fevereiro a setembro de 2009.

Em 2013, o ex-prefeito também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na época, pesavam ainda contra Areal as denúncias de improbidade administrativa e fiscal, de quando ele era prefeito, além de alguns processos nas esferas federal e estadual. No mesmo ano, o MP-AC ofereceu denúncia contra Areal por corrupção. O ex-prefeito foi apontado como responsável de montar um esquema de ‘laranja’ para desviar recurso públicos. Além do ex-prefeito, outras 14 pessoas foram denunciadas pelo órgão por receber sem trabalhar.

Em 12 de setembro de 2016, Nilson foi preso preventivamente após determinação da Vara Criminal da cidade que o condenou a pouco mais de 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado por crimes contra a administração pública.

Se realmente for comprovado que quem estar dando as ordens no Núcleo de Educação do Estado em Sena Madureira é Nilson Areal, evidenciará que o governador Gladson não estará preocupado com o estado e sim com os seus próprios interesses, pois favorecer aquele que talvez é o maior corrupto de Sena Madureira, é pedir para a Policia Federal acampar nas dependências do Governo do Estado, pois visitas constantes dos homens de preto já acontece frenquentemente.

