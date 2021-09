Os desportistas procuraram a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar o abandono dos espaços esportivos do município de Epitaciolândia por parte da gestão do prefeito Sérgio Lopes.

De acordo com os amantes do esporte, atualmente, o município não dispões de uma quadra que dê para praticar as famosas peladas, pois as quadras existentes só tem areia, britas e capim, mas vale destacar que Epitaciolândia dispõe de um belo estádio. Por que será que os desportistas não vão fazer uso do campo?

De acordo com eles, uma equipe dos praticantes de esporte procuraram a gestão para que fosse liberado o uso do campo, mas foram informados de que não seria possível, pois no verão pode danificar a grama do campo e no inverno o campo alaga. De qualquer forma os desportistas não poderias usufruir do único espaço descente de Epitaciolândia para se jogar bola.

Com essa postura da gestão de Sérgio Lopes, percebe-se o quanto o prefeito tem valorizado a prática de esporte na cidade, e o quanto Sérgio Lopes está preocupado com a aparência do Campo de futebol do município. Assim como as demais arestas de sua administração, vale tudo por uma boa aparência.

Ouça o áudio:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R$ 4,00 para R$ 3,50. “Vão continuar alimentando as empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo”, disse.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.