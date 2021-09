Por Istoé – A Justiça do Rio de Janeiro condenou Renato Peixoto Leal Filho a 13 anos e 4 meses de prisão por contaminar mulheres com o vírus HIV. O empresário, que é soropositivo, já havia sido condenado em primeira instância em junho de 2018.

Com a decisão da Primeira Câmara Criminal do Rio de Janeiro, Renato teve a pena aumentada. O empresário está preso preventivamente desde julho de 2017, quando a 16ª DP (Barra da Tijuca) iniciou as investigações do caso.

Ao menos duas mulheres acusaram Renato de transmitir intencionalmente o vírus da AIDS para elas. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), o cartório da 19ª Vara Criminal, onde tramitou a ação, vai preparar a Carta de Execução de Sentença — que descreve o total da pena a que o réu foi submetido e indica o regime inicial de cumprimento — e enviar para a Vara de Execuções Penais (VEP), responsável por coordenar o andamento das penas.

Desde setembro de 2019, Renato estava em Prisão Albergue Domiciliar. A decisão da Primeira Câmara Criminal frisa que o condenado deve ser “mantido o regime inicial fechado, como fixado na sentença”. Assim, após a conclusão dos trâmites burocráticos, Renato terá de retornar a um presídio.

