Assessoria – A Deputada Federal Mara Rocha anunciou o empenho de Emenda Individual, de sua autoria, no valor de R$ 1.448.820,00, para a construção de Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, destinado ao atendimento de saúde mental para crianças e adolescentes, em Rio Branco.

Segundo a parlamentar, a emenda atende a solicitação de profissionais de saúde mental de Rio Branco e de pais de adolescentes que necessitam desses cuidados: “Recebi essa solicitação de algumas profissionais de saúde mental, que me informaram da falta de um ambiente adequado, direcionado para tratar da saúde mental de nossos jovens, em minhas visitas aos bairros, esse pedido foi reforçado por vários familiares de jovens que necessitam desses cuidados. Depois de contatos com o Prefeito Bocalom, fiz a indicação dessa emenda que será muito importante para melhorar o sistema de saúde da nossa Capital”, informou Mara Rocha.

“O atendimento em um CAPS i é totalmente direcionado para as crianças e adolescentes, com uma abordagem relacionada à realidade deles, isso, certamente, terá um efeito benéfico no tratamento de nossos jovens. Tenho buscado cumprir meu compromisso de campanha, de ter um olhar especial para a Saúde do Acre. Já atendi aos pacientes renais crônicos, à fisioterapia do Estado, aos pacientes com transtorno de espectro autista, além de indicação de recursos para a Atenção Básica à Saúde. Acredito que o Acre merece uma saúde de primeira qualidade e tenho tentado contribuir para que isso se torne realidade”, finalizou Mara Rocha.

