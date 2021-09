A programação do aniversário de fundação da cidade de Cruzeiro do Sul, que comemora 117 anos de emancipação política no dia 28 de setembro, teve início na última segunda-feira (20), com o lançamento da Comenda do Mérito Esportivo Adilis Nogueira Maciel e terá mais de uma semana de atividades.

Haverá também, atendimentos de saúde em comunidades rurais e na cidade, mutirão dos serviços de assistência social, inaugurações de obras da prefeitura, feiras de empreendedorismo e durante uma semana cultural, que terá abertura no dia 23, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover o desfile para a escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha.

O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso também vão assinar Ordens de Serviços para a execução de obras no município.

“Há uma programação voltada para a gestão, onde o prefeito, o vice e toda a equipe da gestão está realizando várias ações administrativas, culturais, turísticas e patrimoniais no intuito de, realmente, comemorando esses 117 anos de uma cidade que a gente ver crescer a cada dia e que temos muito orgulho de nascermos aqui e contribuir para o seu desenvolvimento “, ressaltou o secretário de Cultura do município, Aldemir Maciel.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância de comemorar os 117 anos da cidade com atividades culturais.

“Nossa cidade está de parabéns, são 117 anos de muitas lutas e conquistas. Temos um povo guerreiro e baltalhador, e me orgulho disso. Essa é uma data tão importante, que temos que comemorar, mesmo que de forma diferente devido a pandemia, mas são atividades culturais de grande importância ”, destacou.

Durante a programação, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, vai realizar mais um edição Projeto Cidadão com casamento coletivo, na comunidade do Croa, no dia 29 de setembro. A programação se encerra no dia 30 de setembro com uma Sessão Itinerante da Assembleia Legislativa do Acre para homenagear a Igreja Católica pela contribuição que tem ao longo de décadas no desenvolvimento do Vale do Juruá. A atividade da Aleac ocorreá no Teatro dos Nauas a partir das 10 horas.

