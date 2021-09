É importante se conhecer as instalações de inúmeras câmaras subterrâneas existentes abaixo da superfície das areias do Planalto de Gizé. Imagem: Reprodução

Por Renato Cunha / stylourbano – Há uma incrível cidade subterrânea “perdida” localizada abaixo das Pirâmides de Gizé e, apesar do fato de que poucos sabem sobre ela hoje, ela foi extremamente bem documentada no passado. O misterioso planalto de Gizé é ainda mais surpreendente quando você percebe que a antiga cidade de Memphis (a atual Gizé) está repleta de passagens subterrâneas, poços, um sistema de cavernas e câmaras que contêm em suas paredes, milhares de anos de história juntos com incontáveis ​​artefatos.

No entanto, as autoridades egípcias não estão dispostas a revelar o que foi encontrado abaixo de Gizé para o público em geral, como muitas outras descobertas feitas ao longo dos anos no Egito. Há uma história perdida completamente ignorada pelos principais estudiosos quando se trata da Antiga Civilização Egípcia e das enigmáticas Pirâmides e a Esfinge que, de acordo com muitos, são anteriores à própria Civilização Egípcia.

Para compreender ao máximo as partes parciais da história que aprendemos na escola, devemos entender que incontáveis ​​descobertas em nosso planeta foram completamente ignoradas pelos estudiosos tradicionais. Uma dessas descobertas ocorreu no Egito, onde um enorme sistema de túneis subterrâneos com câmaras e quartos foi descoberto abaixo da grande Esfinge e do Platô da Pirâmide.

Uma história genuína do que aconteceu sob as areias milhares de anos atrás está presente nos principais ensinamentos de nossas civilizações passadas, e o reflexo disso são as incontáveis ​​descobertas feitas nas últimas décadas que indicam claramente que a história como a conhecemos é apenas parcial. Os antigos gregos disseram que existe uma grande cidade subterrânea localizada abaixo do planalto de Gizé, que tem pelo menos 15.000 anos.

A Grande Esfinge de Gizé é um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Com 20 metros de altura e cerca de 75 metros de comprimento, construída com blocos de calcário pesando até 200 toneladas, é de longe a maior escultura do mundo antigo. Talvez seja também o mais enigmático e misterioso. Até hoje, os especialistas não têm certeza sobre a origem e o propósito da Esfinge, sobre quem a criou, cujo rosto a adorna e quais segredos ela pode estar escondendo.

Antigamente, o planalto de Gizé, onde repousa a Esfinge, era conhecido como Rostau, que significa “a boca das passagens”. Para entender os mistérios da Esfinge, pode-se perguntar: quais passagens e para onde? Pesquisas sísmicas revelaram uma série de túneis e câmaras inexplicáveis ​​sob a Esfinge. Poderia esses túneis levar a uma antiga cidade subterrânea?

O que as autoridades descobriram embaixo da Esfinge e escondem do público? Seriam os registros da verdadeira civilização que construiu as grandes pirâmides e a Esfinge? Os dois videos a seguir tem legenda em inglês com tradução para português. Saiba mais aqui.

Vídeo I:

Vídeo II:

De acordo com a evidência geológica, a Esfinge não tem 4.500 anos de idade, como é comumente aceito, mas muito mais velha, de fato, mais de 10.000 anos de idade, que remonta bem antes do surgimento da civilização egípcia como a conhecemos. Além disso, pesquisas sísmicas mostraram uma vasta extensão de túneis e câmaras inexploradas sob a Esfinge, estendendo-se profundamente no subsolo. Os telespectadores e historiadores de documentários ao redor do mundo se perguntaram o que isso poderia significar, que segredos poderiam estar escondidos nessas profundezas inexploradas.

Os telespectadores e historiadores de documentários ao redor do mundo se perguntaram o que isso poderia significar, que segredos poderiam estar escondidos nessas profundezas inexploradas. Imagem: Reprodução

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão de empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, no atual governo é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos nestes últimos meses.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.