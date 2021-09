Veja o Vídeo:

Metrópoles – O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros (MDB-AL) discutiu, nesta quinta-feira (23/9), de maneira acalorada com o senador governista Jorginho Mello (PL-SC). A confusão teve início quando Calheiros fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que chamou de “corrupto”.

Calheiros pediu ao governista que não lhe interrompesse durante os questionamentos, dando início ao bate-boca. “Vossa excelência não pode me interromper”, disse. Jorginho respondeu: “Eu posso interromper, não foi o presidente que escolheu esses picaretas”, rebateu, apontando para Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, alvo do colegiado.

O relator insistiu para que Jorginho não lhe interrompesse. “Ah, vá para os quintos [dos infernos]”, disparou o catarinense. O emedebista subiu o tom. “Vá vossa excelência com o seu presidente e com Luciano Hang”.

“Vá lavar a tua boca para falar do Luciano, um empresário decente, um homem honrado”, respondeu Jorginho. Calheiros, então, chamou o colega de “vagabundo”. “Vai lavar a tua, vagabundo”. E o senador governista se irritou: “Vagabundo é você, ladrão picareta. Você é um ladrão picareta”.

Renan Calheiros chegou a levantar da mesa da relatoria e partiu em direção ao senador governista. O relator precisou ser contido pelo vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

