Para evitar que seus interesses político e pessoal fossem ofuscado há qualquer momento, o senador Márcio Bittar resolveu não mais fazer parte do Movimento Democrático Brasileia (MDB), onde sempre teve consciência de que jamais vai chegar no comando desta sigla enquanto Flaviano estiver viável.

Segundo informações, a cúpula do MDB já esperava esta atitude de Márcio Bittar e nesta quinta-feira (23), o senador comunicou oficialmente sua saída do partido ao deputado federal Flaviano Melo, presidente estadual do MDB no Acre.

Vendo que não precisa mais do MDB, o senador relator do orçamento e parceiro do presidente Bolsonaro, resolveu chutar os emedebistas e passar para um partido no qual ele possa ditar as regras, e principalmente impor a pré-candidatura de suas ex-companheira, Márcia Bittar, também ao senado.

O partido em que Bittar vai chegar para “mandar” deve ser a sigla que vai resultar da fusão do Partido Democratas, do deputado federal Alan Rick, com o PSL, do deputado estadual Whendy Lima. Acredita-se que com o seu ego inflado, Bittar deve enfrentar a insatisfação dos pré-candidatos à Câmara Federal que foram para o PSL com a condição de não disputarem a eleição com que já tem mandato.

