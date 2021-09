O relator Antônio Malheiros seguiu em parte, o entendimento do Ministério Público de Contas, que sugeriu a devolução de R$ 1.293.800,00. No parecer que apontava desvio de finalidade, superfaturamento, impedimento da livre concorrência e direcionamento de licitação, o Ministério Público de Contas determinou a inclusão do nome do Secretário Adjunto de Educação Márcio Mourão, no processo que pedia a condenação dos ex-gestores estaduais.

O Tribunal de Contas do Estado, entretanto, aprovou apenas a devolução dos valores pagos. E condenou o ex-Secretário de Educação Mauro Sérgio a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 414. 086,08.

A decisão refere-se a aquisição de 25 mil exemplares do livro “Entre Sol e Chuva” da Editora Nova Produções pela quantia de R$ 1,4 milhão, destinado a alunos do ensino Fundamental. Os exemplares foram adquiridos através de uma carona em licitação realizada por prefeituras do interior do Amazonas.

Quatro conselheiros seguiram o entendimento do relator Antônio Malheiros. Apenas a conselheira Naluh Gouveia votou contra. Naluh apegou-se ao fato da Procuradoria Geral do Estado ter autorizado a compra de livros didáticos.

Outras 4 pessoas foram arroladas no processo: Marcia Stella Galvao Moreira; Francisco Valdemir de Souza Bezerra; Denise dos Santos e o ex-Secretário Adjunto Márcio Mourao. Mas apenas Mauro Sérgio foi condenado.

O advogado do ex-Secretário Adjunto, alegou que ao assumir o cargo, o contrato de compra já havia sido celebrado.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R$ 4,00 para R$ 3,50. “Vão continuar alimentando as empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo”, disse.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.