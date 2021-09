A Prefeitura de Plácido de Castro visando melhorar cada vez mais as condições de vida dos moradores do distrito de Vila Campinas promove, do dia 22 a 24 de setembro, uma ação itinerante nas áreas de Saúde, Educação, Obras, Serviço Urbano e Assistência Social.

O objetivo da mega frente de trabalho é aproximar a gestão da comunidade, com ações concretas no tocante a realização de serviços públicos que garanta melhoria urbana e assistência especializada. Está sendo realizado serviço de iluminação pública nas principais vias, iluminação do cemitério, emissão de carteira de identidade, terceira dose da vacina dos idosos acima de 60 anos, construção de calçadas e parada de ônibus.



Para o prefeito Camilo Silva (PSD), cuja gestão tem sido pautada em promover a melhoria das comunidades, com diversas ações, seja nas áreas urbanas ou rural, o foco da ação itinerante é aproximar a Prefeitura dos moradores. “Nosso grande objetivo é aproximar a Prefeitura da comunidade. Porque Vila Campina é uma das maiores comunidades do município de Plácido de Castro e a prefeitura sempre esteve distante. Então, na nossa gestão, nós aproximamos a Prefeitura da comunidade do T da Enco, do 14, do 58 , do Triunfo e de Vila Campinas, trazendo ações concretas. Que realmente possa estabelecer um serviço dentro da municipalidade, que garanta melhor segurança as pessoas. Desde ontem (22) estamos com várias frentes de trabalho, com limpeza urbana, adequação de calçadas, construção de paradas de ônibus, iluminação do cemitério e das ruas principais, serviço de cidadania e vacinação dos idosos. São muitos trabalhos para que a Prefeitura esteja mais próximo das pessoas”, afirma o gestor.

A secretária de Assistência Social, Rosimara Ferreira, destacou o serviço de cidadania oferecido pela pasta, na qual consiste na emissão de documentos essenciais para os cidadãos. “ Nessa ação cidadã da Prefeitura de Plácido, nossa secretaria está realizando duas atividades, que são: a emissão da Carteira de Identidade e da Carteira de Trabalho Digital. Nós fizemos uma parceria com o instituto de identificação de Rio Branco, com a capacitação de duas pessoas e estamos fazendo esse atendimento no município. E hoje estendemos esse atendimento para a Vila Campinas, contemplando oitenta pessoas com a emissão desses documentos”, destaca a secretária.

Segundo Sebastião dos Santos Lima, a Secretaria de Serviços Urbanos, realizou o trabalho de roçagem, coleta dos entulhos, limpeza dos pátios dos prédios públicos (escolas, postos de saúde), reparo nas cercas, construção das paradas de ônibus e iluminação pública.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R$ 4,00 para R$ 3,50. “Vão continuar alimentando as empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo”, disse.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.