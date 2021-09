Acredita-se que no município de Feijó as coisas não estejam acontecendo com a devida transparência e seriedade por parte da prefeitura do Município, isso porque, os vereadores Ronaldo (PSD) e Vanda Aguiar (PSDB) estão desconfiando que houve possíveis desvios de cestas básicas enviados aos alagados na última enchente do rio Envira.

Diante de alguns indícios, os parlamentares solicitaram por meio de requerimento, toda a documentação que comprove a quantidade de sacolões e os recursos recebidos pelo Prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, além de dados e endereços das pessoas que realmente foram contempladas.

De acordo com as informações dos vereadores, existe suspeitas da má gerência do erário público, possivelmente praticado pelo chefe do executivo e a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, que hoje se encontra sob a coordenação de Roseane Felício.

Caso seja comprovado alguma irregularidades, Ronaldo e Vanda levarão o caso ao conhecimento do Ministério Público para que haja uma investigação ainda mais aprofundada não só com relação aos sacolões mas também nas demais áreas da administração pública municipal.

