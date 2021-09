O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com o presidente da Câmara, Wendell Marques e da vereadora Gilda Almeida, estiveram reunidos com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Lima, na sede da SEINFRA.

Diante do pedido, o Secretário Cirleudo Lima garantiu a pavimentação asfáltica de 1,5 quilômetros de ruas no município. “A parceria está fechada e vamos executar essa obra ainda este ano”, assegurou Cirleudo.

“Nossa meta é pavimentar a rua Juvenal Duarte, pois já estamos finalizando a base, além de alguns trechos da rua João José do Bonfim e o restante da rua Francisco das Chagas”, comemorou o prefeito.

“Eu admiro o esforço do nosso prefeito e sua parceria com a Câmara. Eu e o presidente estamos aqui representando o Poder Legislativo porque o prefeito sempre nos convida. Assim nós vereadores também podemos mostrar nosso trabalho e ajudar o prefeito em sua busca por recursos”, comentou a vereadora Gilda.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão das empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, nenhum governo atual é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos últimos meses.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.