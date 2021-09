Vereador Jurandir Queiroz – A Creche Roma Emilse Silva foi entregue pela ex-prefeita Leila Galvão no final de sua gestão – Foto: Arte Alemão Monteiro 3 de Julho

O vereador Jurandir Queiroz denunciou uma situação preocupante para os pais que precisam deixar seus filhos na Creche municipal e cobrou providências da Prefeitura de Brasileia que tem como gestora Fernanda Hassem, a respeito do descaso com o muro da Creche Roma Emilse Silva que fica no bairro Samaúma na Rua Pedro Alexandrino Neto.

Para o parlamentar é de extrema importância que a prefeitura por meio da secretaria de educação deixe de lado a ineficiência e a falta de vontade de trabalhar e proporcionar mais segurança para a crianças usuárias da Creche.

Em se tratando de denúncias, Fernanda Hassem carrega várias nas costas, denúncias estas registradas na Policia Federal e no Ministério Público por vereadores.

O vereador Jurandir Queiroz, no uso de suas atribuições, por meio da Câmara, fez a indicação de nº 36 sobre o muro da Creche Roma Emilse, pois é uma situação preocupante que trata da segurança de crianças. “Senhores, o muro traz uma segurança maior tanto para os funcionários que lá trabalha como também para os alunos, então que o Poder Executivo tome providências quanto a esta situação”, enfatiza o parlamentar.

O município abandonou a Creche deixando sem segurança e oferecendo perigo para as crianças, os funcionários tem que redobrar os cuidados para as crianças não saírem das dependências da Creche e causar algo pior.

