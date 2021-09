O deputado Roberto Duarte criticou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, no valor de R$ 4,00 para R$ 3,50.

“Vão continuar alimentando as empresas de transporte coletivo de Rio Branco com o dinheiro do povo e ainda vão se vangloriar de baixar a tarifa com o dinheiro da população, é isso mesmo? Sim, porque esse dinheiro não é da prefeitura, é do contribuinte, é do povo”, disse.

O emedebista disse, ainda, ser totalmente favorável à redução do valor da passagem, desde que a conta não recaia nas costas da população acreana. “Tem que baixar a tarifa com nova licitação, com novas empresas entrando no mercado de Rio Branco. Essas empresas ganham muito dinheiro há décadas em nossa capital, e prestam um péssimo serviço e, agora, o prefeito quer premiar as empresas com mais subsídio e assumindo o pagamento das gratuidades aprovadas em Lei. Ou seja, quer jogar mais essa conta nas costas dos munícipes”, enfatizou.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão de empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, no atual governo é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos nestes últimos meses.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.