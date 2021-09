Ferimento na cabeça de criança que teve o couro cabeludo cortado pelo pai, segundo a polícia. O pai chegou bêbado em casa e reprovou o corte de cabelo do garoto | Foto: Reprodução

Veja o Vídeo Abaixo: Um pai de 38 anos é suspeito de cortar o couro cabeludo do filho, de 10 anos, ao alegar que o corte de cabelo que ele estava era de “homossexual”. O delegado Thiago César, que investiga o caso, disse que o homem chegou bêbado em casa e, além de agredir a criança, também ameaçou a esposa, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As informações e do G1 GO

“O homem foi ouvido e disse que chegou bêbado em casa, não gostou do corte de cabelo do menino porque era de homossexual e resolveu cortar o cabelo com uma faca. Mas ele cortou o couro cabeludo do garoto. Era para ser uma espécie de punição contra o menino”, disse o delegado.

O delegado relata que o homem foi preso pela Polícia Militar por desacato e resistência à prisão, pois xingou e tentou agredir os policiais. O nome do suspeito não foi divulgado.

Thiago César afirmou que o homem continua preso, porque o delegado plantonista fez representação pela prisão preventiva. Ele explicou que o pai pode ser indiciado por tortura ou lesão gravíssima, a depender dos laudos dos exames do Instituto Médico Legal (IML) realizados no menino.

Segundo o delegado, no dia da agressão, a criança foi socorrida em um hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia reparadora na cabeça. Ele afirmou que o menino passa bem.

Em relação à ameaça contra a esposa, o delegado disse que ela não detalhou como elas ocorreram e que a orientou a procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

