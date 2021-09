Veja o Vídeo:

O deputado estadual Neném Almeida tem feito constantes cobranças ao governador Gladson Cameli referente ao cadastro de reserva da Polícia Civil, onde Gladson havia “prometido em campanha” convocar os aprovados e não cumpriu a promessa.

Das vagas, 176 eram para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para o cargo de delegado de Polícia Civil e outras 36 vagas para escrivão. Todos os cargos eram para o nível superior, sendo que para delegado, o candidato tinha que ser formado no curso de direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial.

Os aprovados que aguardam a convocação do Cadastro de Reserva dos Concurso da Polícia Civil, de 2015 e 2017 estão esperando pelo Curso de Formação, pois de acordo com a nota emitida pela comissão do Cadastro de Reserva da Polícia Civil em repúdio ao governo, em 2019 o Estado realizou um curso de formações com o dobro do número de vagas previstas no edital para o cargo de Delegado de Polícia.

A nota destaca ainda que com essa situação esgotou a lista de aprovados no cargo de Auxiliar de Necropsia utilizando-se do Cadastro de Reserva, ou seja, se fosse observar a atual e restrita interpretação editalícia da SEPLAG, não poderia ter convocado tais aprovados, tampouco os nomeado, de forma que fica evidente que o governo do Estado tem adotado interpretações duvidosas para os seus interesses.

Diante deste fato, os aprovados pediram apoio dos deputados e o deputado Neném se colocou a disposição para cobrar do governador Gladson que cumpra com o que prometeu, pois há muito tempo se vem cobrando este assunto e até agora o governo não se manifestou.

O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão de empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, no atual governo é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. "É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos nestes últimos meses.

