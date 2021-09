O Líder da Prefeita Fernanda Hassem na câmara de vereadores, Elenilson Cruz, confirmou ao vivo, durante a sessão (veja o vídeo abaixo) para a vereadora Neiva Badotti que quem realizou os trabalhos de desinfestação dos carrapatos no Parque Centenário foi a setor de endemias e não a microempresa do blogueiro H. F. GUERRA.

Em seu pronunciamento e já com a nota em mão de que a microempresa foi paga pelo fundo municipal de saúde e em posse de imagens dos servidores da endemias realizando a desinfestação, Neiva tirou a dúvida importante com o vereador Elenilson Cruz (que também é servidor de carreira do Setor de Endemias do município de Brasileia) para saber se de fato foi a endemias quem realizou a dedetização dos carrapatos no Parque Centenário.

Na oportunidade, o vereador Elenilson Cruz confirmou que “foi a endemias quem realizou as dedetizações”, mas consta no Portal da Prefeitura de Brasileia que “a microempresa H. F. GUERRA foi quem realizou o serviço no local”, inclusive emitiu notas e recebeu pelo referido serviço que aparentemente não realizou.

Situação esta que chama a atenção pelo fato de que esta não é a primeira vez que a referida pessoa jurídica tem se beneficiado de recursos públicos por ações que possivelmente não foram realizados e que desde já se vê a necessidade de uma investigação minuciosa por parte dos órgãos fiscalizadores.

Um questionamento pertinente é o fato de a prefeitura de Brasileia dispor de um setor de endemias que atua e é perfeitamente capaz de realizar as dedetizações nos setores públicos do município e em ambientes públicos sem precisar acarretar despesas com microempresas para a realização deste tipo de serviço. Mas a prefeita Fernanda Hassem prefere favorecer os chegados com dinheiro público para supostamente “realizar um serviço” que o próprio município pode fazer.

Após esses fatos virem a tona, os vereadores se reuniram para juntos protocolarem a denúncia no Ministério Público e na Sede da Polícia Federal para que esta situação e muitas outras sejam investigadas e se comprovado que houve fraude que os responsáveis sejam penalizados, ao invés de ficarem se aproveitando do dinheiro público para benefício próprio.

Veja o Vídeo:

