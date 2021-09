Veja o Vídeo:

O deputado estadual Daniel Zen faz graves denúncias contra o governador Gladson Cameli a respeito do retorno das aulas presenciais. Segundo o deputado, há uma dezena de preocupações acerca do assunto que a Secretaria de Educação não estaria se atentando.

Outro motivo que carece apuração dos órgãos de controle é a falta de merenda escolar. Foram economizados recursos por quase dois anos, afinal o estado sequer forneceu cestas básicas as famílias dos estudantes, como deveria ter feito.

Com medo de retaliação a maioria dos diretores se calam, ao mesmo tempo que deixam de se unir e cobrar ação urgente da Secretaria de Educação frente aos problemas. Como iniciar as aulas sem merenda? Por que tanto tempo economizando não se prepararam para compra dos itens e enviar para as escolas.

“O deputado diz que são preocupações que vão desde a situação das adequações físico sanitárias nas escolas que, infelizmente, não estão acontecendo, até a carência de servidores de apoio. Vale a pena ressaltar, que o último concurso para servidores de apoio foi realizado na época em que fui secretário. Hoje, está faltando profissional da área de apoio para completar a lotação das escolas”, observou.

O oposicionista também falou sobre as perdas que os profissionais da educação sofreram na pandemia. “Suspenderam o pagamento da gratificação do ensino especial, assistentes, mediadores e professores do AEE deixaram de receber na pandemia. Hoje, tem cuidador fazendo o papel de mediador, tem cuidador responsável por dois ou três alunos especiais quando a lei diz que é um cuidador por aluno. Estamos falando de um trabalho que foi resumido a semiescravidão, isso porque a SEE quer economizar dinheiro, o porquê disso eu não sei”, complementou.

Outra situação que vai dar dor de cabeça aos gestores, diz respeito ao fardamento escolar. A medida dos alunos foi tirada em 2019 e só agora mandaram fazer os conjuntos. A certeza é que dificilmente essas fardas irão dar certo e um transtorno a vista está anunciado.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão de empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, no atual governo é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos nestes últimos meses.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.