Ao lado da bancada federal do Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), se reuniu na noite desta quarta-feira (22) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para falar sobre a situação da BR-364 que corre o risco de fechar.

Durante a reunião, Jesus Sérgio afirmou a importância da rodovia para a economia do Acre e solicitou ao Ministério da Infraestrutura que o processo da troca de empresas seja realizado de forma célere e que os trabalhos de reparos da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e Feijó, sejam retomados o mais rápido possível.

O ministro Tarcísio de Freitas afirmou que dentro de 15 dias uma nova empresa assumirá o trecho entre Sena Madureira e Feijó e que assim que retornar as obras de manutenção à ordem é deixar a rodovia em melhores condições de tráfego.

“Esta semana unimos esforços com os parlamentares da bancada do Acre para lutar pela manutenção da BR-364. A nossa preocupação era que com a chegada do período das chuvas a BR-364 fosse paralisada. Mas, o ministro nos garantiu que o trabalho de manutenção continuará e que esse impasse com a troca das empresas nas obras de recuperação será resolvido”, afirmou Jesus Sérgio.

O ministro Tarcísio de Freitas, além de tranquilizar a bancada federal do Acre em relação aos reparos da rodovia, também anunciou que já está em andamento o projeto de reconstrução da BR-364 e que o prazo para começar essas obras é até o próximo ano.

