Assessoria – O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, participou nesta quarta-feira (22) de uma reunião com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Márcio Bittar (MDB / AC), em Brasília, para tratar sobre a disponibilização de pontos de internet para os municípios acreanos.

Luiz Gonzaga pediu ao senador Márcio Bittar que agendasse a reunião com o ministro para tratar sobre o tema após receber várias qualidades sobre a falta de internet em várias regiões do Acre.

Além disso, Gonzaga levou ao ministro reclamações de moradores sobre os péssimos serviços de internet e telefonia no estado do Acre.

”Quero agradece a disponibilidade do ministro por nos receber e ao senador Márcio Bittar por ter conseguido essa agenda que serviu para debatermos formas de melhorar nossa internet no Acre e levar pontos de conexão a cidades de difícil acesso, como as processadas”, disse o deputado.

Gonzaga afirmou que o ministro Fábio Faria se colocou à disposição para levar a demanda aos técnicos do Ministério das Comunicações para resolver o problema dos “apagões” da internet no Acre e disponibilizar a internet a um número maior de pessoas no estado.

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão das empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, nenhum governo atual é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. "É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos últimos meses.

