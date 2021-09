A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) voltou a defender a classe de taxistas com seu projeto de lei que trata sobre a suspensão de cobrança de financiamentos de veículos automotores contratados pelo FAT-taxista, enquanto durar o período de calamidade pública. O PL está tramitando na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços na Câmara dos Deputados.

“Fui procurada no Acre por vários taxistas de Rio Branco, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Feijó, de Brasiléia, porque a maioria não consegue pagar o financiamento dos seus carros. Estão endividados. A pandemia tirou a vida de quase 600 mil brasileiros e o emprego de muitos também, inclusive dos taxistas”.

Perpétua destaca a importância de estender/suspender o prazo de financiamento para a classe dos taxistas, sobretudo nesse período de crise econômica.

“Mesmo com o retorno quase a normalidade, muitos taxistas ainda não conseguiram se equilibrar. Eles só têm o carro deles para trabalhar e levar o dinheiro pra casa. O FAT-Taxista é um financiamento muito importante que garante que o trabalhador tenha seu carro, além de renovar a frota do Brasil. Nós apresentamos projeto nesse sentido, mas infelizmente o processo foi demorado. Acredito que a Câmara ainda precisa fazer justiça aos taxistas do Brasil”.

