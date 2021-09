Guajará é a única cidade do Juruá, onde o cidadão não pode ter de acessar um portal da câmara ou da prefeitura, para fiscalizar atos administrativos que são garantidos em lei.

Com 17 mil habitantes e distante 1. 487 km da capital Manaus, a cidade de Guajará tem relações comerciais com Cruzeiro do Sul, cidade acreana que fica a 16 km de distância.

Quanto a cidade de Guajará gasta com folha de pessoal, quem são os nomeados e que atos da administração do prefeito Ordean Silva (PP) podem ser acessados pelo cidadão Guajaraense que busca fiscalizar seu gestor? Uma pergunta difícil de resposta, pois a prefeitura sequer tem um site com tais informações.

A realidade que deveria ser fiscalizada pela câmara municipal, esbarra na negligência, pois o parlamento da cidade também não tem página oficial.

O Prefeito Ordean Silva e o presidente da câmara Fredson Moraes (PP), fazem sempre agendas coletivas na capital Manaus, o que é perfeitamente compreensível pois vão em busca de melhorias. Mas o problema está na transparência, pois não se sabe qual o gasto com passagens, muito menos diárias dos mesmos, que as vezes ficam até dez dias na capital do estado, tudo pago pelo erário municipal.

Na cidade os questionamentos são diversos, pois além do prefeito viver pouco na cidade, o vice mora no Acre, assim como a maioria dos secretários municipais.

Enquanto os órgãos de controle daquele estado não tomam providências, Guajará segue sendo a cidade menos transparente do interior do Amazonas.

Nossa redação tentou contato com prefeito Ordean Silva e com presidente da câmara Fredson Moraes, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.

Como e onde fiscalizar?

Dentro dos portais, disponíveis nos sites oficiais dos órgãos públicos de forma visível – às vezes nem tanto -, o cidadão pode conferir os dados e comparar o que é empregado em cada setor, assim como ter acesso ao fluxo de pessoal contratado e pago.

A administração pública deve garantir a atualização das informações referentes a recursos de convênios, folha salarial, pagamento de benefícios, entre outros.

O acesso aos portais não exige cadastro de usuário nem senhas, oportunizando o a qualquer cidadão navegar pelas páginas de forma livre, assim como visualizar e utilizar os dados disponíveis.

A Lei nº 12.527 de 2011 estabelece critérios, que assegurem o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão das empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta. De acordo com o parlamentar, nenhum governo atual é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos últimos meses.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notíci as

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias , seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos , seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notíci as , seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Notícias , seja membro e compartilhe.