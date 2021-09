Veja o Vídeo:

Durante o uso da tribuna nesta terça feira, o vereador Jorge da Laura expôs o seu descontentamento com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e sua gestão, pois mesmo sendo da base da prefeita na Câmara, teve seu projeto vetado pelo executivo.

De acordo com o parlamentar, o referido projeto de Nº 04 não geraria nenhuma despesa para o município e proporcionaria mais espaço para aqueles que estão concluindo a faculdade de Direito, onde aqueles que estão se formando na área jurídica teriam mais oportunidades no município pois tratava da iniciativa de um recém formado em posse de sua OAB pudesse fazer um concurso da procuradoria jurídica do município.

Em seu pronunciamento Jorge afirmou que esta é a primeira vez que ele vê algo do tipo, onde o projeto de vereador de base ser vetado pelo executivo e destacou que enquanto parlamentar tem buscado o melhor para o município de Brasileia inclusive tem votado favorável a todos os projetos enviados pela prefeita, o que totaliza 16 projetos.

“Eu não entendo por qual motivo o executivo vetou este projeto, enfim, algumas alterações aqui que ela (prefeita) faz como “experiência de três anos” (sendo que o projeto visa abrir oportunidade para aqueles que estão se formando agora)”, disse.

O vereador destacou ainda que tanto o estado como a União exigem no máximo dois anos de experiência e enfatizou que não sabe de onde Fernanda Hassem tirou esses três anos, pois se fosse este o caso, com dois anos o advogado poderia fazer concurso para o estado, para a União, mas para a prefeitura de Brasileia, não!

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

